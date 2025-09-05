Анонс матчу та форма команд

Група D у європейському відборі ЧС-2026 вважається однією з найсильніших на папері, тож стартова зустріч між збірними України та Франції обіцяє стати головною подією першого туру.

Україна розпочинає відбір, займаючи 26-те місце у рейтингу ФІФА. При цьому «синьо-жовті» лише один раз виходили на чемпіонат світу за часів незалежності – у 2006 році. П’ять з шести невдалих спроб припадали на поразки у плей-оф.

Розширення формату ЧС-2026 з 13 до 16 європейських учасників може дати шанс команді Сергія Реброва нарешті повернутися на світову арену. Поточна форма українців додає оптимізму: лише дві поразки у восьми останніх матчах (4 перемоги, 2 нічиї).

Франція – справжній «король» мундіалів. Команда Дідьє Дешама кваліфікувалася на останні сім чемпіонатів світу і чотири рази виходила у фінал. «Ле Бльо» прагнуть гарантувати перше місце в групі якомога швидше, тим більше що вони програли лише один з 21 матчів у групових етапах відбору ЧС (14 перемог, 6 нічиїх). Водночас у 2025 році французи не безгрішні: 2 перемоги та 2 поразки, щоправда, усі матчі – проти суперників з топ-10 рейтингу ФІФА.

Історія очних зустрічей

Найболючішою поразкою України у плей-оф стала дуель проти Франції у відборі на ЧС-2014. Тоді наша команда перемогла вдома 2:0, але у матчі-відповіді в Парижі поступилася 0:3. Це була єдина перемога України над «Ле Бльо» в історії (1 перемога, 5 нічиїх, 6 поразок).

Актуальна статистика

У восьми з останніх десяти матчів України забивали обидві команди.

У всіх семи останніх поразках «синьо-жовтих» було зафіксовано понад 2,5 голи.

В п’яти з шести останніх матчів Франції результат першого тайму повторювався і після фінального свистка.

У чотирьох з шести виїзних матчів французів перший тайм був результативнішим за другий.

Ключові гравці та кадрові втрати

Артем Довбик забиває переважно у другій половині зустрічі – 9 з його 11 голів за збірну сталися після перерви. У протистоянні з Францією він намагатиметься затьмарити Кіліана Мбаппе, який відзначився у трьох останніх виїзних матчах за «Ле Бльо».

У Франції через травми не зіграють Вільям Саліба та Райан Шеркі. У складі України також є втрати – Віктор Циганков та Андрій Лунін.

Прогноз на матч

