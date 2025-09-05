Без Циганкова. Відома заявка збірної України на матч з Францією
Поза списком залишились два футболісти
близько 3 годин тому
Віктор Циганков/фото: УАФ
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад гравців, які матимуть шанс вийти на поле у матчі першого туру кваліфікації до ЧС-2026 проти Франції.
До списку не потрапили захисник Динамо Владислав Дубінчак та півзахисник Жирони Віктор Циганков, який пропустив учорашнє тренування збірної.
- Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Дмитро Різник
- Захисники: Юхим Конопля, Тарас Михавко, Олександр Сваток, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко
- Півзахисники: Іван Калюжний, Георгій Судаков, Олексій Гуцуляк, Микола Шапаренко, Олег Очеретько, Назар Волошин, Олександр Зінченко, Єгор Ярмолюк, Артем Бондаренко, Олександр Зубков, Олександр Назаренко
- Форварди: Владислав Ванат, Артем Довбик
Відбірковий матч із Францією, номінально домашній для України, відбудеться 5 вересня у Вроцлаві у Польщі. У групі D разом із Україною та Францією зіграють збірні Ісландії та Азербайджану.