Павло Василенко

Іспанський нападник Альваро Мората двічі змінював своє оточення за останній рік. Наразі він знову шукає новий клуб, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Влітку 2024 року Мората вирішив залишити Атлетіко Мадрид. Він обрав пропозицію італійського Мілана, але на «Сан-Сіро» довго не затримався.

Через кілька місяців він перейшов у Галатасарай. Його пригода з чемпіонами Туреччини, ймовірно, також буде дуже короткою.

Як повідомляє Скіра, гравець має намір знову змінити обстановку. У його послугах зацікавлені два клуби.

Йдеться про Севілью та Комо. Морату особисто хоче бачити колишній гравець збірної Іспанії Сеск Фабрегас, який нині є тренером команди Серії А.

Не виключено, що після невеликої перерви іспанець справді повернеться до Італії. Майбутнє нападаючого має прояснитися найближчими тижнями.

Мората зіграв 16 офіційних матчів за Галатасарай, забив сім м'ячів та віддав три результативні передачі. Transfermarkt оцінює його в 11 мільйонів євро.