Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував матч другого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти англійського Челсі (0:1).

«Не буду ходити навколо та навколо: поразка – це завжди поразка, наскільки б добре не грали. Це правда, яку я не хочу приховувати від своїх гравців. Але буває, що програєш по-різному. Буває, що програєш і тобі соромно вийти на вулицю наступного дня, а буває, що програєш і знаходиш позитивні моменти.

Ми провели близький матч з хорошою командою. Результат міг бути іншим. При такому обмеженому часі на тренування, ми знайшли, за що зачепитися... Це була наша найкраща гра, з організованою і стабільною командою. Воротар не був найкращим на полі. Ми могли забити. Після 75-ї хвилини я відчув, що деякі гравці втомилися. Наприклад, Судаков. Три центральні півзахисники з жовтими картками, в грі, яка обов'язково повинна була розвалитися», – цитує Моурінью видання Abola.