Павло Василенко

Бенфіка зайняла жорстку позицію щодо майбутнього Анатолія Трубіна та дала зрозуміти: відпускати українського голкіпера клуб не планує. Щоб охолодити інтерес потенційних покупців, лісабонці встановили на воротаря фактично загороджувальний цінник.

Як повідомляє Glorioso 1904, після яскравого виступу Трубіна в Лізі чемпіонів, зокрема у матчі проти мадридського Реала (4:2), українець опинився в центрі уваги європейських клубів. Його впевнена гра та ключові сейви призвели до стрімкого зростання інтересу, а разом із цим – і трансферної вартості.

У Бенфіці вже визначили суму, з якої готові починати будь-які переговори. За інформацією джерела, мова йде приблизно про 50 мільйонів євро – цифру, яку в Португалії вважають майже недосяжною для більшості клубів. Саме таким чином керівництво прагне зберегти одного з ключових гравців команди, яку нині очолює Жозе Моурінью.

Водночас у клубі розуміють, що утримати Трубіна після його найсильнішого сезону може бути непросто. З огляду на нинішній рівень виступів, дедалі більше експертів сходяться на думці, що 24-річний воротар уже готовий до нового виклику в топчемпіонаті.

У поточному сезоні Трубін провів за Бенфіку 35 матчів, у яких пропустив 27 м’ячів та оформив 18 «сухих» ігор. Його контракт із клубом чинний до літа 2028 року, а Transfermarkt наразі оцінює українця у 28 мільйонів євро.