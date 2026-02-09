Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін та півзахисник лісабонського клубу Георгій Судаков отримали оцінки за матч проти Алаверки, який завершився перемогою орлів з рахунком 2:1.

Анатолій Трубін вийшов на поле з перших хвилин, відзначився одним сейвом та пропустив один м'яч. Аналітичні платформи WhoScored та SofaScore оцінили дії українського воротаря у 6,1 та 6,5 бала відповідно.

Георгій Судаков з'явився на полі після виходу з лави запасних та провів 17 хвилин ігрового часу, не відзначившись результативними діями. WhoScored поставив хавбеку 6,4 бала, тоді як SofaScore оцінив його виступ у 7,3 бала.