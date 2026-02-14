Павло Василенко

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью висловився про перемогу своєї команди над Санта-Кларою у Прімейра-лізі (2:1) й згадав окремо про результативну помилку українського воротаря «орлів» Анатолія Трубіна.

«Три дуже важливі очки. Перемогти було надзвичайно важливо. Ми зробили це цілком заслужено. Гра могла скластися інакше, були моменти, які могли змінити хід матчу, але... У Трубіна сталася та прикрість, яка повернула інтригу в гру. Санта-Клара завжди була мотивованою, працювала, намагалася не пропускати й дотягнути до фінальних хвилин, де іноді можна зачепитися за очки всупереч логіці гри. Але ми добре захищалися, переважно тримаючи м’яч на половині поля суперника», – цитує португальця видання A Bola.

Бенфіка набрала 52 бали та посідає третю сходинку в турнірній таблиці португальської Прімейра-ліги. Відставання від лідера чемпіонської гонитви Порту, який окупував перший рядок, складає чотири очки, але «дракони» мають гру в запасі.

У наступному турі команда Жозе Моурінью вдома прийматиме АФС. Поєдинок у столиці Португалії заплановано на 21 лютого, початок гри о 20:00 за київським часом.

Трубін у поточному сезоні відіграв за Бенфіку 36 поєдинків у всіх офіційних турнірах: 28 пропущених м’ячів, 18 поєдинків на «нуль» та один забитий гол.