Бенфіка на класі змогла перемогти Санта-Клару
Наблизившись до конкурентів
близько 2 годин тому
Фото - ФК Бенфіка
Бенфіка у стартовому матчі 22 туру Прімейра-ліги завітала на Азорські острови до Санта-Клари. Матч завершився з рахунком 2:1.
За гостей забивали Павлідіс Пауло Віктор, у власні ворота.
На 47-й хвилині Пасієнсія забив гол престижу для острів'ян пісоя прмиоки Трубіна, який не зміг зафіксувати м'яч.
Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч, а його одноклубник Георгій Судаков провів на полі заключну 10-хвилинку.
Прімейра-ліга. 22 тур
Санта Клара – Бенфіка – 1:2
Голи: Пасієнсія, 47 - Павлідіс, 16, Паулу Віктор,38 (автогол)
