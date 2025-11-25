Головний тренер Евертона Девід Мойєс прокоментував незвичний епізод, який стався у матчі проти Манчестер Юнайтед, коли команда залишилася в меншості після суперечки між Ідріссою Гуйе та Майклом Кіном.

Мойєс зізнався, що був здивований рішенням арбітра вилучити Гуйе.

Я не міг цього зрозуміти. Не думаю, що хтось міг цього очікувати. Ентоні Тейлор сказав мені, що за буквою закону, якщо ти підіймаєш руку, тебе можуть вилучити.

Не думаю, що хтось інший на стадіоні взагалі звернув би на це увагу. Мені навіть подобається, коли мої гравці сваряться між собою – це показує, що їм не байдуже і що вони висувають вимоги один до одного. Шкода, що його прибрали. Він попросив вибачення. Він похвалив команду і вдячний за результат. Рухаємось далі.

Те, що команда виграла, коли на той момент рахунок був 0:0 – це неймовірний результат, враховуючи великий прогрес, якого досяг Манчестер Юнайтед, – передає слова Мойєса пресслужба Евертона.