Постекоглу: «Манчестер Юнайтед — найскладніший клуб у світі для тренера»
Екснаставник Тоттенхема пояснив, чому працювати на Олд Траффорд надзвичайно важко
близько 4 годин тому
Колишній головний тренер Тоттенхема Анге Постекоглу поділився своєю думкою щодо специфіки роботи в Манчестер Юнайтед. В інтерв’ю ESPN австралійський фахівець наголосив, що саме цей клуб є найскладнішим місцем для тренерської діяльності у світовому футболі через безпрецедентний рівень тиску.
Потрібна людина, яка, будучи тренером, здатна витримати 100 пресконференцій на рік, виграти 10 матчів і програти один — і бути розірваним на частини за цю єдину поразку, — зазначив Постекоглу в коментарі ESPN.
За словами спеціаліста, у Манчестер Юнайтед кожен результат розглядається під мікроскопом, а очікування вболівальників і медіа залишаються максимальними незалежно від обставин.
Варто зазначити, що у сезоні-2024/2025 Тоттенхем під керівництвом Постекоглу здобув перемогу в Лізі Європи, обігравши у фіналі саме Манчестер Юнайтед.
Наразі обов’язки головного тренера червоних дияволів виконує Майкл Каррік, який був призначений на посаду головного тренера більше місяця тому.
