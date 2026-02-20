Колишній головний тренер Тоттенхема Анге Постекоглу поділився своєю думкою щодо специфіки роботи в Манчестер Юнайтед. В інтерв’ю ESPN австралійський фахівець наголосив, що саме цей клуб є найскладнішим місцем для тренерської діяльності у світовому футболі через безпрецедентний рівень тиску.

Потрібна людина, яка, будучи тренером, здатна витримати 100 пресконференцій на рік, виграти 10 матчів і програти один — і бути розірваним на частини за цю єдину поразку, — зазначив Постекоглу в коментарі ESPN.

За словами спеціаліста, у Манчестер Юнайтед кожен результат розглядається під мікроскопом, а очікування вболівальників і медіа залишаються максимальними незалежно від обставин.

Варто зазначити, що у сезоні-2024/2025 Тоттенхем під керівництвом Постекоглу здобув перемогу в Лізі Європи, обігравши у фіналі саме Манчестер Юнайтед.

Наразі обов’язки головного тренера червоних дияволів виконує Майкл Каррік, який був призначений на посаду головного тренера більше місяця тому.