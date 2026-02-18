Хавбек Манчестер Юнайтед Матеус Кунья висловився про фаната червоних дияволів Френка Айлетта, який вирішив відростити волосся, поки команда не виграє 5 матчів поспіль. Його слова наводить DAZN

На його думку, ажіотаж довкола Айлетта знецінює те, що МЮ почав демонструвати стабільні результати.

Людей більше хвилюють 5 перемог через стрижку, ніж через 15 очок. Мене більше цікавлять 15 очок, мене абсолютно не хвилює його зачіска.

Ми іноді говоримо про це, але це нас не дуже мотивує. Ми не вважаємо це крутим. Ніхто так не хоче, щоб ми здобули 5 перемог, ніж ми самі.

Але мені здається, цей тиск через його стрижку трохи затьмарює всю ту красу, яка могла б бути в цьому сезоні, розумієте?, - пояснив Кунья.