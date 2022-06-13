Мудрик – про гру з Ірландією в Польщі: «Є перевага, бо проводимо домашній матч. Прийде багато українців, заради яких будемо грати»

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Вінгер збірної України Михайло Мудрик розповів прес-службі УАФ, які корективи Олександр Петраков вніс по ходу матчу Ліги націй з Вірменією (3:0):



Звісно, сили на наступний матч є. Потрібно добре відновитися, потім буде передматчеве тренування. Треба виходити й перемагати. Збір досить тривалий, але це – футбол, те, що ми любимо.

У нас є перевага над ірландцями, тому що ми проводимо домашній матч. Прийде багато українців, наших уболівальників. Будемо грати заради них. Завжди здорово, коли весь стадіон уболіває саме за тебе.