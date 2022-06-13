Педріньйо потрапив в сферу інтересів «Атлетіко»
Мудрик – про гру з Ірландією в Польщі: «Є перевага, бо проводимо домашній матч. Прийде багато українців, заради яких будемо грати»
В першому матчі з Ірландією українці здобули мінімальну перемогу
13:41
Фото: Getty Images
Вінгер збірної України Михайло Мудрик розповів прес-службі УАФ, які корективи Олександр Петраков вніс по ходу матчу Ліги націй з Вірменією (3:0):
Завжди непросто зламувати таку оборону, коли команда ставить «автобус». У перерві Олександр Васильович сказав, що крайнім нападникам потрібно більше заходити в середину, щоб давати більше простору крайнім захисникам, аби ми могли робити більше передач у штрафний майданчик.
Звісно, сили на наступний матч є. Потрібно добре відновитися, потім буде передматчеве тренування. Треба виходити й перемагати. Збір досить тривалий, але це – футбол, те, що ми любимо.
У нас є перевага над ірландцями, тому що ми проводимо домашній матч. Прийде багато українців, наших уболівальників. Будемо грати заради них. Завжди здорово, коли весь стадіон уболіває саме за тебе.
Нагадаємо, що матч з Ірландією розсудять арбітри з Туреччини.
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