Півзахисник Челсі та збірної України Михайло Мудрик має всі шанси повернутися у великий футбол на початку 2026 року, повідомляє GiveMeSport.

Дискваліфікація за порушення українцем антидопінгових правил не буде максимальною, що дозволить йому повернутися на поле навесні 2026 року.

Очікується, що Челсі після повернення Мудрика віддасть його в оренду Страсбуру, який є фарм-клубом «аристократів», щоб отримати практику перед вирішальними поєдинками плей-офф ЧС-2026 для збірної України.

Наприкінці 2024 року в Мудрика виявили позитивний допінг-тест. У пробі А знайшли заборонену речовину (за інформацію медіа – мілдронат). Відомостей про результати відкриття проби Б публічно не було, однак Футбольна асоціація Англії вже висунула українському футболістові офіційне обвинувачення.

Окрім того, Мудрика тимчасово позбавили права керування автомобілем у Великій Британії через серію порушень правил дорожнього руху. Кульмінацією стала справа про перевищення швидкості на його BMW M8, після чого футболіст отримав шестимісячну заборону на водіння.