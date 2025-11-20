Український футболіст Михайло Мудрик підтримує форму та готується до можливого повернення на поле після допінгового скандалу.

За інформацією порталу Футбол України, термін відсторонення українського вінгера поступово добігає кінця. Є очікування, що вже у березні Мудрик зможе знову вийти на поле у матчах плей-офф відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Минулого сезону він взяв участь у 15 поєдинках, відзначився трьома голами та п'ятьма результативними передачами.

