Джерело повідомило, коли у Мудрика закінчується дискваліфікація через допінг
Михайло може скоро повернутися у великий футбол
1 день тому
Михайло Мудрик/фото: Челсі
Український футболіст Михайло Мудрик підтримує форму та готується до можливого повернення на поле після допінгового скандалу.
За інформацією порталу Футбол України, термін відсторонення українського вінгера поступово добігає кінця. Є очікування, що вже у березні Мудрик зможе знову вийти на поле у матчах плей-офф відбору до чемпіонату світу 2026 року.
Минулого сезону він взяв участь у 15 поєдинках, відзначився трьома голами та п'ятьма результативними передачами.
Раніше ексфутболіст Євген Коноплянка зробив відверту заяву про Мудрика.