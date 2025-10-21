Коноплянка зробив відверту заяву про Мудрика: «Хто б у це взагалі міг повірити?»
Колишній футболіст збірної України – про просування українських гравців за кордоном
11 хвилин тому
Ексгравець збірної України Євген Коноплянка, який нині займається агентською діяльністю, поділився своєю думкою про розвиток та просування українських футболістів за кордоном. Цитує гравця Футбол 24.
«Усі топові футбольні країни – Іспанія, Португалія, Франція, Німеччина – цікавляться нашими хлопцями. Залишилося тільки, щоб вони самі зрозуміли: потрібно працювати на максимум. Бо все в житті реально. І приклад Судакова це чудово показує.
Навіть якщо згадати трансфер Мудрика за сто мільйонів – хто б у це взагалі міг повірити п’ять років тому? Ніхто. Але він довів: якщо добре граєш, неважливо, у якій країні чи лізі – тебе помітять. Головне – ставити мету і йти до неї, не лінуватись, жити футболом і отримувати задоволення від роботи», – сказав Коноплянка.
Раніше стало відомо, коли Мудрик може повернутися до тренувань.