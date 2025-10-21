Ексгравець збірної України Євген Коноплянка, який нині займається агентською діяльністю, поділився своєю думкою про розвиток та просування українських футболістів за кордоном. Цитує гравця Футбол 24.

«Усі топові футбольні країни – Іспанія, Португалія, Франція, Німеччина – цікавляться нашими хлопцями. Залишилося тільки, щоб вони самі зрозуміли: потрібно працювати на максимум. Бо все в житті реально. І приклад Судакова це чудово показує.

Навіть якщо згадати трансфер Мудрика за сто мільйонів – хто б у це взагалі міг повірити п’ять років тому? Ніхто. Але він довів: якщо добре граєш, неважливо, у якій країні чи лізі – тебе помітять. Головне – ставити мету і йти до неї, не лінуватись, жити футболом і отримувати задоволення від роботи», – сказав Коноплянка.