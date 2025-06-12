Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса перед стартом на Євро-2025 (U-21) оцінив виступи команди у кваліфікації, товариські матчі, а також контакти з головою комітету збірних Сергієм Ребровим і президентом УАФ Андрієм Шевченком.

Так, я постійно спілкуюся з Сергієм. Так само в мене було кілька розмов з Андрієм. Всі знають, що з самого початку наша мета – виховувати гравців, щоб вони могли конкурувати у матчах з топкомандами. Для мене це дуже важливо. І як я вже казав, буде чудово виграти Євро.

Ми провели успішну кваліфікацію, де перемагали сильних опонентів. Наприклад, здолали Англію. А нещодавно обіграли Іспанію. Але разом з тим у нас були важливі матчі, які ми програли. Маю на увазі поразку від Сербії з рахунком 0:1. Хоча з нашого боку була досить хороша гра в тій зустрічі.

Моя ідея — команда має конкурувати в кожному матчі і прогресувати. У грі проти Іспанії були речі, які треба виправити. На цьому зборі ми багато працювали, щоб підійти готовими до Євро, розвивали менталітет гравців і вчились на цьому досвіді.

Знаєте, тренери завжди хочуть більше часу — його ніколи не буває достатньо. У збірній кажуть: «У мене було лише два тижні», у клубі: «У нас тільки чотири тренування на тиждень». Але я не хочу надто багато про це думати.

Ще раз повернемося до матчу проти Іспанії. Справа не тільки в перемозі. Буває так, що можна виграти гру з рахунком 1:0, але не показати своїх ідей, принципів гри, у гравців не буде прогресу і розуміння, що вони грають. У нас все було навпаки. Гравці, які вже давно з нами, і футболісти, які приєдналися до нас недавно, чудово себе показали.

Я знав, що цей матч побачить багато людей. Я казав хлопцям, що в Іспанії буде багато уваги до цієї гри, але не до української збірної, а до іспанських гравців. А ми маємо показати, що ми тут і ми теж якісні гравці, які вміють грати у футбол. Там були здивовані нашим виступом.

Перед тим ми обіграли «Мурсію» – 4:0. І у нас були ще гарні моменти, щоб забити. Але у багатьох компонентах гри ми показали себе не дуже добре. І про це треба говорити, а не тільки про фінальний рахунок матчу. Але ми зробили аналіз наших помилок, добре підготувалися і виправилися в матчі з Іспанією, – заявив Мельгоса в інтерв’ю ua.tribuna.com.