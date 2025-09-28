Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко підбив підсумки матчу 1 туру ЧС-2025 проти Південної Кореї (2:1). Його слова наводить УАФ.

Я дуже щасливий, що вдалося стартувати з перемоги. Це те, про що ми мріяли. Взагалі гра виявилася нервовою, нелегкою. Перший тайм був за нами, потім корейці підвищили інтенсивність, і нам після 60-ї хвилини не вистачало швидкості, створювати моменти стало проблематично, тому ми більше діяли позаду, десь через голкіпера. Суперник наприкінці зустрічі за рахунок тиску й виконання стандартів завдав нам багато клопоту.

Але мені сподобалося, що всі хлопці були дуже зарядженими, намагалися терпіти, викладалися на сто відсотків. На перше місце в таких турнірах виходить результат, якість гри забувається, а рахунок пам’ятатимуть усі.

Звісно, нам треба проаналізувати гру, відновитися й рухатися далі, налаштовуватися на наступні поєдинки. - сказав Михайленко.