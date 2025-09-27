Сергій Стаднюк

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після сенсаційної нічиєї у матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги проти Карпат (3:3) повідомив про подальші плани команди перед грою першого туру Ліги конференцій проти Кристал Пелас. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

❓ Як ви будете готуватися до матчу Ліги конференцій?

Ми залишаємось у Львові. Завтра ми тренуємось тут, післязавтра вирушаємо до Любліна. Олександр Шовковський

❓ Ваш наступний суперник, Кристал Пелас, сьогодні переміг Ліверпуль. Чи вже розбирали цю команду?

У нас є достатньо інформації, але ми ще не розбирали цього суперника. Ми готуємось до кожної наступної гри незалежно від статусу суперника. Олександр Шовковський

Це вже третя втрата очок для Динамо в українській Прем’єр-лізі поспіль. Більш того, кожна з них – з пропущеними м’ячами на останніх хвилинах. Раніше «біло-сині» двічі зіграли з рахунком 2:2 з Оболонню та Олександрією.

Раніше Шовковський звинуватив арбітра у результативній помилці на користь Карпат.