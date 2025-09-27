Відомі подальші кроки Динамо після провалу з Карпатами
Уже зовсім скоро киянам доведеться провести стартовий матч Ліги конференцій проти Кристал Пелас
близько 10 годин тому
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після сенсаційної нічиєї у матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги проти Карпат (3:3) повідомив про подальші плани команди перед грою першого туру Ліги конференцій проти Кристал Пелас. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
❓ Як ви будете готуватися до матчу Ліги конференцій?
Ми залишаємось у Львові. Завтра ми тренуємось тут, післязавтра вирушаємо до Любліна.
❓ Ваш наступний суперник, Кристал Пелас, сьогодні переміг Ліверпуль. Чи вже розбирали цю команду?
У нас є достатньо інформації, але ми ще не розбирали цього суперника. Ми готуємось до кожної наступної гри незалежно від статусу суперника.
Це вже третя втрата очок для Динамо в українській Прем’єр-лізі поспіль. Більш того, кожна з них – з пропущеними м’ячами на останніх хвилинах. Раніше «біло-сині» двічі зіграли з рахунком 2:2 з Оболонню та Олександрією.
Раніше Шовковський звинуватив арбітра у результативній помилці на користь Карпат.
