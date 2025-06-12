Михайличенко – про збірну України на Євро: «Кваліфікація гравців доволі висока»

Колишній тренер молодіжної та національної збірних України Олексій Михайличенко перед стартом Євро-2025 (U-21) поділився очікуваннями від виступів «синьо-жовтих».

Кваліфікація гравців нинішньої збірної України U-21 доволі висока. Не скажу, що у нас була слабша команда. Проте зараз ми бачимо, що багато гравців молодіжної збірної грають в основних складах своїх дуже хороших команд. А щодо нинішніх суперників у групі, то в мене дежавю. Немає лише Італії – замість неї Фінляндія, а так суперники ті самі.

Я бажаю нинішній збірній, аби вона навіть перевершила наше досягнення. Взагалі у заявці команди на Євро-2025 дуже хороший набір гравців, якісних виконавців.

Можу сказати, що Данія – завжди непростий суперник, вони вміють нав’язувати боротьбу. А про голландців годі й говорити. Всі знають, що їхня школа одна з найкращих у Європі. Нідерланди завжди будуть одними з фаворитів турніру, так само як Англія та Іспанія – це постійні претенденти на перемогу в молодіжній першості, – сказав Михайличенко в інтерв’ю «Українському футболу».