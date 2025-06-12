Михайличенко – про збірну України на Євро: «Кваліфікація гравців доволі висока»
Колишній тренер команди поділився очікуваннями від молодіжного чемпіонату Європи
близько 2 годин тому
Колишній тренер молодіжної та національної збірних України Олексій Михайличенко перед стартом Євро-2025 (U-21) поділився очікуваннями від виступів «синьо-жовтих».
Кваліфікація гравців нинішньої збірної України U-21 доволі висока. Не скажу, що у нас була слабша команда. Проте зараз ми бачимо, що багато гравців молодіжної збірної грають в основних складах своїх дуже хороших команд. А щодо нинішніх суперників у групі, то в мене дежавю. Немає лише Італії – замість неї Фінляндія, а так суперники ті самі.
Я бажаю нинішній збірній, аби вона навіть перевершила наше досягнення. Взагалі у заявці команди на Євро-2025 дуже хороший набір гравців, якісних виконавців.
Можу сказати, що Данія – завжди непростий суперник, вони вміють нав’язувати боротьбу. А про голландців годі й говорити. Всі знають, що їхня школа одна з найкращих у Європі. Нідерланди завжди будуть одними з фаворитів турніру, так само як Англія та Іспанія – це постійні претенденти на перемогу в молодіжній першості, – сказав Михайличенко в інтерв’ю «Українському футболу».
Першу гру «синьо-жовтих» на молодіжному чемпіонаті Європи-2025 можна подивитися вже сьогодні, 12 червня. Пряма трансляція матчу Україна – Данія. Початок – о 19:00 за Києвом.
Також головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса заявив про бажання вийти до фіналу Євро-2025.
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