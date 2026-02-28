Ньюкасл в 28 турі АПЛ приймав Евертон. Матч завершився з рахунком 2:3.

Все розпочалося після удару головою Брантвейта на 19-й хвилині після кутового у виконанні Гарнера. Однак Ньюкасл зрівняв рахунок трохи пізніше - Тоналі віддав пас на Ремзі, чий удар з краю штрафного майданчика жахливо відскочив від Брантвейта і полетів в площину воріт Пікфорда.

Евертону знадобилося кілька хвилин, щоб відзначитись вдруге: Поуп впорався з дальнім пострілом Макніла, проте на добиванні першим опинився Бету, який зробив свою справу.

В другій половині зустрічі команди ще раз обмінялись голами - Мерфі на 82-й хвилині знову відновив паритет для Ньюкасла, а вже у наступній атаці Баррі забив переможний гол Евертона в цій зустрічі.

Захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч.

АПЛ. 28 тур

Ньюкасл - Евертон 2:3

Голи: Ремзі, 32, Мерфі, 82 - Брентвейт, 19, Бету, 34, Баррі, 83