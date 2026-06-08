Сергій Разумовський

Український захисник Евертона Віталій Миколенко офіційно продовжив контракт з англійським клубом. Про підписання нової угоди повідомила пресслужба ліверпульської команди.

Новий контракт 27-річного футболіста розрахований до кінця червня 2029 року. Попередня угода Миколенка з Евертоном мала завершитися вже у червні поточного року, тому клуб вирішив закріпити майбутнє українського оборонця та зберегти його у складі на тривалий термін.

Миколенко виступає за Евертон із січня 2022 року. Тоді англійський клуб придбав захисника у київського Динамо за 23,5 мільйона євро. Від моменту переходу українець поступово став важливим гравцем команди та регулярно отримував місце у стартовому складі.

За час виступів у складі Евертона Миколенко провів 158 матчів у всіх турнірах. На його рахунку чотири забиті м’ячі та стільки ж результативних передач. Клуб розраховує на українця як на одного з ключових гравців захисної лінії у найближчі сезони.

Напередодні підписання нової угоди Миколенко також виходив на поле у складі збірної України. Захисник взяв участь у матчі національної команди, який не був дограний.