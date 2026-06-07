Еріксен знепритомнів на полі під час матчу між Данією та Україною: поєдинок скасовано
Зустріч завершилася достроково
близько 3 годин томуПідписатися в
Фото: ВЗбірна
Товариський матч збірних Данії та України було перервано і достроково завершено на 65-й хвилині за рахунку 2:1 на користь господарів.
Під час поєдинку данський півзахисник Крістіан Еріксен переніс ще одну зупинку серця, майже через п'ять років під час Євро-2021.
Після кількох хвилин на землі Еріксена доставили до найближчої лікарні. Матч було скасовано.
Представники збірної Данії підтвердили, що Еріксен перебуває у свідомості, і його стан стабільний. Офіційна заява: «Крістіан Еріксен перебуває у свідомості та, з огляду на обставини, почувається добре. Матч було скасовано».
Товариський матч
Данія – Україна – 2:1 (зупинено на 65-й хвилині)
Голи: Доргу, 13, Меле, 36 – Циганков, 44.