У Великій Британії назвали двох боксерів, здатних перемогти Усика
Один із них – вихованець місцевої школи
близько 2 годин томуПідписатися в
Колишній чемпіон світу Карл Фремптон поділився своїми думками про те, хто зараз може перемогти лідера суперважкого дивізіону Олександра Усика (24-0, 15 KO).
Фремптон вірить, що перемогти українського боксера наразі здатні Агіт Кабайєл (27-0, 19 KO) і Мозес Ітаума (13-0, 11 KO). Цитує Карла boxingnewsonline.net.
«Коли у тебе така тривала кар'єра, і ти б'єшся таку кількість років, як Усик, то тебе наздоганяє старість. Виходячи з виступу Усика проти Ріко Верховена, я б віддав перевагу Кабайєлу. Також я вважаю Мозеса Ітауму фаворитом у бою з ним».
Нагадаємо, що 23 травня Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в єгипетській Гізі.
Раніше промоутер Кабаєла пригрозив Усику щодо титулу WBC.