Захисник збірної України та англійського Евертона Віталій Миколенко розпочне сезон 2025/26 з новим ігровим номером. Як стало відомо зі світлин, опублікованих у соцмережах, українець змінив 19-й номер на 16-й.

New Squad Number for Mykolenko 👀🇺🇦#16 pic.twitter.com/ADjhp8vShl — Everton FC News 💙 (@NilSatisNews) July 7, 2025

Минулого сезону 16 номером у Евертоні був Абдулайе Дукуре, але малієць залишив Евертон після завершення терміну дії контракту.

Цей вибір має особливе значення для футболіста. Саме під номером 16 Миколенко виступає за національну збірну України, а раніше довгі роки провів з ним у складі київського Динамо. Зміна номера може символізувати новий етап у кар'єрі та прагнення до стабільності й упевненості.

Віталій є одним із лідерів оборони Евертона з моменту переходу в січні 2022 року. Загалом він провів за клуб 122 матчі. У сезоні 2024/25 зіграв у 37 поєдинках, відзначився одним голом і трьома гольовими передачами. Контракт українця з клубом діє до літа 2026 року.

Також, свій номер у Жироні змінив інший український легіонер Віктор Циганков.