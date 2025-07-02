Український вінгер Жирони Віктор Циганков тепер виступатиме під 15‑м номером, котрий був улюбленим ще з часів Динамо. Раніше у каталонському клубі він грав під «вісімкою».

За сезон 2024‑25 Циганков провів за Жирону в чемпіонаті Іспанії 27 матчів, забив 2 голи та зробив 5 асистів . Загалом у всіх змаганнях він виходив на поле 32 рази, з такими ж показниками результативності .

Жирона завершила сезон у Ла Лізі на 16‑му місці, набравши 41 очко, що дозволило залишитися в елітному дивізіоні, незважаючи на серйозний регрес у порівнянні з попереднім сезоном, коли команда українця грала в основному раунді Ліги чемпіонів.

Також, названа сума, за яку Циганков може бути проданий у АПЛ.