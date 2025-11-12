Гравець Евертона та національної збірної України Віталій Миколенко поділився, в якому настрої команда Сергія Реброва підходила до матчу із Францією у відборі на чемпіонат світу 2026 року.

За словами захисника, українці поважають суперника, проте не схильні переоцінювати його чинність.

«Ми зібралися позавчора, у дуже короткий період до матчу. Не скажу, що є напруга. Але всі розуміють відповідальність цих матчів. Як і завжди, ми граємо за нашу країну. Всі на позитиві, але розуміють, які матчі нас чекають попереду. Тому всі, мабуть, більш уже концентровано підходять до матчу, Я не скажу, що у нас є якийсь страх, але є повага до суперника. Переоцінки ніколи, мабуть, не було. Це дуже хороша збірна, топові світові гравці. Але це ті ж самі футболісти, як і ми. Я думаю, що не буде ніякої переоцінки, будемо грати на своїх сильних якостях», - сказав Миколенко на прес-конференції.

Зустріч між збірними України та Франції відбудеться 13 листопада о 21:45 за київським часом на паризькому стадіоні Парк де Пренс.