Миколенко цікавий турецькому клубу
Футболіст може змінити команду
близько 1 години тому
Турецький Фенербахче зацікавлений в підписанні українського захисника англійського Евертона Віталія Миколенка.
«Фенербахче зацікавлений у Віталії Миколенку з Евертона. Ситуація гравця, контракт якого закінчується в кінці сезону, ретельно відстежується», – написав турецький журналіст Ерсан Сердал у своєму Х-акаунті.
Зазначимо, що український захисник має право вести переговори з іншими клубами про перехід на правах вільного агента вже з 1 січня 2026 року.
У поточному сезоні 26-річний Миколенко зіграв 15 матчів за Евертон. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість українського захисника в 25 мільйонів євро.
Евертон наразі посідає дев'яте місце в чемпіонаті Англії, набравши 24 очка після 16 поєдинків.
У наступному турі «іриски» приймуть лондонський Арсенал. Гра відбудеться 20 грудня.