Павло Василенко

Турецький Фенербахче зацікавлений в підписанні українського захисника англійського Евертона Віталія Миколенка.

«Фенербахче зацікавлений у Віталії Миколенку з Евертона. Ситуація гравця, контракт якого закінчується в кінці сезону, ретельно відстежується», – написав турецький журналіст Ерсан Сердал у своєму Х-акаунті.

Зазначимо, що український захисник має право вести переговори з іншими клубами про перехід на правах вільного агента вже з 1 січня 2026 року.

У поточному сезоні 26-річний Миколенко зіграв 15 матчів за Евертон. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість українського захисника в 25 мільйонів євро.

Евертон наразі посідає дев'яте місце в чемпіонаті Англії, набравши 24 очка після 16 поєдинків.

У наступному турі «іриски» приймуть лондонський Арсенал. Гра відбудеться 20 грудня.