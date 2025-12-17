Миколенко може змінити АПЛ на інший топчемпіонат
Евертон не поспішає пропонувати новий контракт
близько 1 години тому
Віталій Миколенко. /Фото: - Евертон
Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко входить до сфери інтересів кількох клубів Бундесліги, про це Team Talk.
Мерсисайдці не поспішають пропонувати Миколенку новий контракт, а з 1 січня українець може укласти попередню угоду з іншим клубом.
В Німеччині попит на Миколенка присутній з боку Лейпцига і Айнтрахта.
Нинішнього сезону Миколенко провів 15 матчів у всіх турнірах, не відзначившись голами чи асистами/ Його угода з ліверпульським клубом розрахована до кінця червня 2026 року.