Рома та Евертон розглядають можливість обміну форвардами у зимове трансферне вікно. До потенційної угоди можуть увійти португальський нападник Бету та український форвард Артем Довбик.

За даними італійського інсайдера Маттео Моретто, поки що йдеться лише про попередній варіант, який розглядається як один із можливих сценаріїв. Багато залежатиме від позиції самого Довбика та його готовності переїхати до Англії.

У Бету зараз непроста ситуація в Евертоні. Цього сезону він забив лише один м'яч в АПЛ і останнім часом все частіше залишається поза стартовим складом.

Рома продовжує активно вивчати трансферний ринок та паралельно працює над посиленням лінії атаки. Основною метою клубу залишається Джошуа Зіркзе. Можливий обмін з Евертоном не є пріоритетним варіантом, але повністю від нього римляни поки не відмовляються.

