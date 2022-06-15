Миколенко: «В червні ми виконали задачі на 50% – головним завданням було вийти на чемпіонат світу»

Болюча поразка від Уельсу надовго залишиться в пам’яті

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Захисник збірної України Віталій Миколенко підсумував результати червневих ігор національної команди.



Чи вдасться повернутися в дивізіон А Ліги Націй?

Будемо бачити. Наступний збір у нас дві гри з Шотландією, дуже важкі гри. І Вірменія на виїзді теж непросто буде. Буде інтрига до останнього.

Які підсумки можна зробити по червневих матчах?

Можна сказати, що виконали задачі на 50%. Бо головна задача була вийти на чемпіонат світу-2022. І ми не вийшли… І в Лізі націй ми на першому місці залишилися.

Могло бути і 9 очок. Це прикро?

А могло бути і шість. Я ще раз кажу, це ( 1:1 з Ірландією ) був закономірний результат. Дві команди хотіли виграти.

Миколенко заявив, що з роками Андрій Ярмоленко стає тільки кращим.