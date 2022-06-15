Миколенко: «Ярмоленко як вино – з роками стає сильніше і гарніше»
Миколенко: «В червні ми виконали задачі на 50% – головним завданням було вийти на чемпіонат світу»
Болюча поразка від Уельсу надовго залишиться в пам’яті
14:02
Фото: Getty Images
Захисник збірної України Віталій Миколенко підсумував результати червневих ігор національної команди.
Чи вдасться повернутися в дивізіон А Ліги Націй?
Будемо бачити. Наступний збір у нас дві гри з Шотландією, дуже важкі гри. І Вірменія на виїзді теж непросто буде. Буде інтрига до останнього.
Які підсумки можна зробити по червневих матчах?
Можна сказати, що виконали задачі на 50%. Бо головна задача була вийти на чемпіонат світу-2022. І ми не вийшли… І в Лізі націй ми на першому місці залишилися.
Могло бути і 9 очок. Це прикро?
А могло бути і шість. Я ще раз кажу, це (1:1 з Ірландією) був закономірний результат. Дві команди хотіли виграти.
Миколенко заявив, що з роками Андрій Ярмоленко стає тільки кращим.
Коментарі 0