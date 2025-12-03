Павло Василенко

У суботу Ванкувер Вайткепс отримає шанс вперше в історії здобути титул чемпіона MЛС. Одним із головних героїв фіналу може стати Томас Мюллер, який матиме не лише спортивну, а й фінансову мотивацію.

У серпні 2025 року Мюллер покинув Баварію після багаторічної ери в Мюнхені й приєднався до Ванкувер Вайткепс. За канадський клуб він провів 12 матчів, у яких забив дев’ять голів і віддав чотири асисти.

Кульмінація сезону відбудеться 6 грудня на стадіоні BC Place. Команда Єспера Соренсена зможе завоювати перший чемпіонський титул МЛС, якщо у фіналі здолає Інтер Маямі – команду Ліонеля Мессі.

За даними Bild, 36-річний Мюллер змагатиметься не лише за трофей, а й за значний бонус. У його контракті з Вайткепс прописано премію за перемогу в чемпіонаті MЛС. Якщо Ванкувер обіграє Інтер Маямі, на рахунок Мюллера надійде 300 тисяч євро.

Німецьке видання уточнює, що цей бонус був перенесений із контракту гравця з Баварією, де Мюллер мав аналогічні умови протягом усієї своєї кар’єри.

Мюллер провів у Баварії 16 сезонів, зіграв 756 матчів між 2009 і 2025 роками, забив 250 голів та віддав 276 асистів. За цей час він 13 разів ставав чемпіоном Німеччини.