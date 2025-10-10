Павло Василенко

Легенда мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Томас Мюллер матиме нову роль на чемпіонаті світу наступного року. Всупереч чуткам, 35-річний форвард Ванкувер Вайткепс не стане помічником тренера головного тренера збірної Німеччини Юліана Нагельсманна, а натомість з'явиться як телевізійний аналітик на платформі MagentaTV.

Раніше Мюллер викликав ажіотаж, опублікувавши у своєму акаунті в Instagram фотографію, на якій він підписує контракт. У заяві для MagentaTV легенда пізніше сказав.

«Я дуже радий цьому новому виклику і з нетерпінням чекаю турніру. Цього разу я буду не на полі, а перед мікрофоном. Але я точно буду дуже близько до подій».

Наразі для Мюллера все йде за планом. Він має вражаючі 6 голів і 4 результативні передачі в шести іграх за свій новий клуб Ванкувер Вайткепс.

В останні роки MagentaTV покладалася на широкий спектр відомих експертів для своїх трансляцій з чемпіонатів Європи та світу, зокрема на колишнього капітана збірної Німеччини Міхаеля Баллака.

Чемпіонат світу 2026 року стане першим великим турніром після завершення кар'єри Мюллера у збірній Німеччини. Канада прийматиме 13 зі 104 матчів. Сім з них відбудуться на домашньому стадіоні команди Мюллера – BC Place.