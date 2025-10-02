Павло Василенко

Відомий нападник Томас Мюллер виграв свій перший клубний трофей за межами Баварії та досяг неймовірного досягнення – він став найтитулованішим німецьким футболістом в історії футболу.

Німеччина виховала так багато великих футбольних чемпіонів, але Мюллер перевершив їх усіх. Напередодні він виграв свій 35-й трофей у кар'єрі.

Хоча всі очікували, що він завершить кар'єру після відходу з Баварії, свого єдиного клубу в житті, принаймні до цього літа, Мюллер здивував світ і переїхав до Канади. Його новий клуб – Ванкувер Вайткепс.

Він не лише почав грати за Ванкувер Вайткепс, а й одразу виграв трофей. Вчора ввечері став чемпіоном Канади, перемігши Ванкувер з рахунком 4:2 у фінальній грі плей-оф.

Мюллер забив гол з пенальті, зробивши рахунок 2:0, після чого віддав результативну передачу, і залишив поле на 79-й хвилині. Він зробив свій внесок у здобуття трофею, а водночас став найтитулованішим німецьким футболістом в історії.

Це 35-й трофей у кар'єрі для відомого нападника, який перевершив Тоні Крооса, з яким він до вчорашнього дня ділив перше місце.

36-річний Мюллер виграв 13 чемпіонських трофеїв Німеччини з Баварією, а серед найважливіших трофеїв він також має титул чемпіона світу з Німеччиною та два Ліги чемпіонів.