Німеччина виховала багатьох чемпіонів, але ніхто не здобув більше трофеїв, ніж Мюллер
Форвард увійшов історію
33 хвилини тому
Відомий нападник Томас Мюллер виграв свій перший клубний трофей за межами Баварії та досяг неймовірного досягнення – він став найтитулованішим німецьким футболістом в історії футболу.
Німеччина виховала так багато великих футбольних чемпіонів, але Мюллер перевершив їх усіх. Напередодні він виграв свій 35-й трофей у кар'єрі.
Хоча всі очікували, що він завершить кар'єру після відходу з Баварії, свого єдиного клубу в житті, принаймні до цього літа, Мюллер здивував світ і переїхав до Канади. Його новий клуб – Ванкувер Вайткепс.
Він не лише почав грати за Ванкувер Вайткепс, а й одразу виграв трофей. Вчора ввечері став чемпіоном Канади, перемігши Ванкувер з рахунком 4:2 у фінальній грі плей-оф.
Мюллер забив гол з пенальті, зробивши рахунок 2:0, після чого віддав результативну передачу, і залишив поле на 79-й хвилині. Він зробив свій внесок у здобуття трофею, а водночас став найтитулованішим німецьким футболістом в історії.
Це 35-й трофей у кар'єрі для відомого нападника, який перевершив Тоні Крооса, з яким він до вчорашнього дня ділив перше місце.
36-річний Мюллер виграв 13 чемпіонських трофеїв Німеччини з Баварією, а серед найважливіших трофеїв він також має титул чемпіона світу з Німеччиною та два Ліги чемпіонів.
