Мюллер попрощався з фанатами збірної Німеччини

Бундестім вилетіла з Мундіалю

Форвард збірної Німеччини Томас Мюллер попрощався з німецькими фанатами, натякнувши, що це був його останній матч за бундестім. Гравця цитує Bild.

«Це абсолютна катастрофа! Не знаю, як бути далі. Якщо це була моя остання гра, я хотів би сказати кілька слів німецьким футбольним фанатам. Це було величезне задоволення, дорогі люди. У нас були відмінні моменти. Я намагався грати з серцем в кожному матчі. Я завжди викладався максимально. Іноді через моїх дій були сльози радості, іноді у глядачів також з'являлася біль на обличчях. Навіть якщо мені не всі дії вдавалися, я робив це з любов'ю»

Збірна Німеччини перемогла Коста-Ріку (4:2) в останньому турі групи ЧС, але все одно вилетіла з мундіалю через перемогу Японії над Іспанією (2:1) в паралельному матчі.