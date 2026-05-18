Сергій Разумовський

Збірна Хорватії оголосила офіційну заявку на чемпіонат світу-2026. Головний тренер команди Златко Даліч визначив список футболістів, які представлятимуть країну на турнірі в США, Мексиці та Канаді.

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Домінік Котарскі (Копенгаген), Івор Пандур (Галл Сіті).

Захисники: Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті), Дуе Чалета-Цар (Реал Сосьєдад), Йосип Шутало (Аякс), Йосіп Станішич (Баварія), Марин Понграчич (Фіорентина), Мартін Ерліч (Мідтьюлланд), Лука Вушкович (Гамбург / Тоттенгем).

Півзахисники: Лука Модрич (Мілан), Матео Ковачич (Манчестер Сіті), Маріо Пашаліч (Аталанта), Нікола Влашич (Торіно), Лука Сучич (Реал Сосьєдад), Мартін Батуріна (Комо), Крістіан Якич (Аугсбург), Петар Сучич (Інтер), Нікола Моро (Болонья), Тоні Фрук (Рієка).

Нападники: Іван Перішич (ПСВ), Андрей Крамаріч (Гоффенгайм), Анте Будімір (Осасуна), Марко Пашаліч (Орландо Сіті), Петар Муса (Даллас), Ігор Матанович (Фрайбург).

У заявці хорватів знайшлося місце як для досвідчених лідерів команди, зокрема 40-річного Луки Модрича, Івана Перішича, Матео Ковачича та Андрія Крамаріча, так і для молодших футболістів, серед яких Петар Сучич, Мартін Батуріна та інших.

Чемпіонат світу-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року одразу у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. За підсумками жеребкування збірна Хорватії потрапила до групи L, де її суперниками стануть Англія, Гана та Панама.

Свій перший матч на турнірі команда Златко Даліча проведе 17 червня проти збірної Англії.