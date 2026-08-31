На Лігу чемпіонів у спеціальній формі: в Ахметова показали, як виглядатимуть футболки Шахтаря на євроарені
«Гірники» закликатимуть світ інвестувати в Україну, не чекаючи завершення війни
Донецький Шахтар використає участь у Лізі чемпіонів сезону-2026/27 для міжнародної промоції української економіки. На футболках команди розмістять напис Invest in Ukraine, повідомляє пресслужба компанії SCM – генерального партнера клубу.
У межах ініціативи на екіпіруванні Шахтаря буде логотип SCM, під яким розмістять заклик Invest in Ukraine. Клуб і компанія прагнуть привернути увагу міжнародного бізнесу до необхідності інвестувати в Україну вже зараз, не відкладаючи економічне відновлення до завершення війни.
Автори кампанії наголошують, що Україні потрібні нові проєкти, партнерства та капіталовкладення вже сьогодні. Таким чином «гірники» планують використати міжнародну аудиторію Ліги чемпіонів, щоб розповісти про можливості для інвесторів і підтримати українську економіку.
Зазначимо, що засновником і єдиним акціонером SCM є президент Шахтаря Рінат Ахметов. Генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін прокоментував таке рішення.
Клуб з перших днів вторгнення чітко усвідомлював свою роль у представленні та захисті інтересів України в Європі та світі. Футбольна дипломатія – це важлива частина нашого існування з 2022 року. Ми не лише представляємо країну, ми постійно нагадуємо про війну в Україні, потреби українців, їх мужність, стійкість. Впевнений, що весь клуб, його менеджмент, всі гравці, усвідомлюють, що вони виходять на поле не лише заради гри, а й заради того, щоб наш заклик почули.