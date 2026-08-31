Сергій Разумовський

Донецький Шахтар використає участь у Лізі чемпіонів сезону-2026/27 для міжнародної промоції української економіки. На футболках команди розмістять напис Invest in Ukraine, повідомляє пресслужба компанії SCM – генерального партнера клубу.

У межах ініціативи на екіпіруванні Шахтаря буде логотип SCM, під яким розмістять заклик Invest in Ukraine. Клуб і компанія прагнуть привернути увагу міжнародного бізнесу до необхідності інвестувати в Україну вже зараз, не відкладаючи економічне відновлення до завершення війни.

Фото: SCM

Автори кампанії наголошують, що Україні потрібні нові проєкти, партнерства та капіталовкладення вже сьогодні. Таким чином «гірники» планують використати міжнародну аудиторію Ліги чемпіонів, щоб розповісти про можливості для інвесторів і підтримати українську економіку.

Зазначимо, що засновником і єдиним акціонером SCM є президент Шахтаря Рінат Ахметов. Генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін прокоментував таке рішення.

Клуб з перших днів вторгнення чітко усвідомлював свою роль у представленні та захисті інтересів України в Європі та світі. Футбольна дипломатія – це важлива частина нашого існування з 2022 року. Ми не лише представляємо країну, ми постійно нагадуємо про війну в Україні, потреби українців, їх мужність, стійкість. Впевнений, що весь клуб, його менеджмент, всі гравці, усвідомлюють, що вони виходять на поле не лише заради гри, а й заради того, щоб наш заклик почули. Сергій Палкін

Раніше аналітики оцінили шанси Шахтаря в Лізі чемпіонів.