Третя перемога поспіль. Реал розгромив Малагу
Мадридська команда знову здобула три очки
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У матчі третього туру Ла Ліги Реал на своєму полі розгромив Малагу з рахунком 4:0. Мадридська команда здобула третю перемогу поспіль.
У першому таймі підопічні Жозе Моурінью забили три м’ячі, а крапку в кінці гри поставив Арда Гюлер.
Український голкіпер Реала Андрій Лунін провів весь матч в запасі.
Наразі мадридська команда посідає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши дев’ять очок. Малага йде на 19-й позиції з одним балом.
Ла Ліга, 3-й тур
Реал – Малага – 4:0
Голи: Беллінгем, 19, Ерреро, 26 (автогол), Мбаппе, 30, Гюлер, 90+1.