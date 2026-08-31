Аналітики оцінили шанси Шахтаря в Лізі чемпіонів
«Гірники» повернулися у найсильніший клубний турнір
Аналітична платформа Football Meets Data змоделювала результати основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2026/27 та визначила ймовірності для команд на різних стадіях змагань.
Найвищі шанси на підсумковий тріумф, за розрахунками статистиків, має ПСЖ українського захисника Іллі Забарного – одразу 13%.
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Шахтар оцінюють значно скромніше, адже ймовірність донецької команди пробитися до 1/8 фіналу становить 27,6%, тоді як до чвертьфіналу – лише 8,8%, а до півфіналу – тільки 2,6%.
Ще меншими є шанси українців зіграти у вирішальному матчі турніру – 0,7%. А можливість виграти Лігу чемпіонів статистична модель оцінила всього у 0,2%.
За результатами жеребкування суперниками Шахтаря у Лізі чемпіонів будуть Реал, Інтер, Спортінг, РБ Лейпциг, Фенербахче, ПСВ, АЕК та Слован.
Основний етап єврокубка стартує 8 вересня 2026 року і триватиме до 27 січня 2027 року.