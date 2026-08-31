Найвищі шанси на підсумковий тріумф, за розрахунками статистиків, має ПСЖ українського захисника Іллі Забарного – одразу 13%.

Аналітична платформа Football Meets Data змоделювала результати основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2026/27 та визначила ймовірності для команд на різних стадіях змагань.

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Шахтар оцінюють значно скромніше, адже ймовірність донецької команди пробитися до 1/8 фіналу становить 27,6%, тоді як до чвертьфіналу – лише 8,8%, а до півфіналу – тільки 2,6%.

Ще меншими є шанси українців зіграти у вирішальному матчі турніру – 0,7%. А можливість виграти Лігу чемпіонів статистична модель оцінила всього у 0,2%.

[🔵 UEFA Champions League - knockout stage projection]



🏆 Winner probabilities:



13% 🇫🇷 PSG

11% 🇩🇪 Bayern München

10% 🇪🇸 Barcelona

10% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

9% 🇪🇸 Real Madrid

8% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

6% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

4% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester Utd

3% 🇪🇸 Atlético Madrid

3% 🇮🇹 Inter

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👉 Full… pic.twitter.com/buFCSn0NsL — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 30, 2026

За результатами жеребкування суперниками Шахтаря у Лізі чемпіонів будуть Реал, Інтер, Спортінг, РБ Лейпциг, Фенербахче, ПСВ, АЕК та Слован.

Основний етап єврокубка стартує 8 вересня 2026 року і триватиме до 27 січня 2027 року.