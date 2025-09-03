На матчі Україна – Франція працюватиме бригада арбітрів із Нідерландів
Поєдинок відбудеться найближчої п’ятниці
27 хвилин тому
УЄФА оприлюднив склад суддівської бригади, яка працюватиме на стартовому матчі відбору ЧС-2026 Україна – Франція, що відбудеться 5 вересня у Вроцлаві (початок – о 21:45 за Києвом).
На поле стадіону «Тарчинський Арена Вроцлав» команди виведе четвірка арбітрів із Нідерландів на чолі з Данні Маккелі. На лініях йому допомагатимуть Гессель Стігстра та Ян де Вріс. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Алларт Ліндгут, а за роботу системи ВАР відповідатимуть також нідерландці Денніс Гіглер й Ріхард Мартенс.
Після зустрічі з Францією синьо-жовті продовжать підготовку в Польщі, а вже 7 вересня відправляться до Баку.
Нагадаємо, відбірковий турнір ЧС-2026 у європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року. За підсумками двох раундів команди змагатимуться за 16 путівок на мундіаль.
Матеріали по темі
Відомі деталі пошкодження Луніна, через яке голкіпер покинув табір збірної України
близько 15 годин тому