Павло Василенко

УЄФА оприлюднив склад суддівської бригади, яка працюватиме на стартовому матчі відбору ЧС-2026 Україна – Франція, що відбудеться 5 вересня у Вроцлаві (початок – о 21:45 за Києвом).

На поле стадіону «Тарчинський Арена Вроцлав» команди виведе четвірка арбітрів із Нідерландів на чолі з Данні Маккелі. На лініях йому допомагатимуть Гессель Стігстра та Ян де Вріс. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Алларт Ліндгут, а за роботу системи ВАР відповідатимуть також нідерландці Денніс Гіглер й Ріхард Мартенс.

Після зустрічі з Францією синьо-жовті продовжать підготовку в Польщі, а вже 7 вересня відправляться до Баку.

Нагадаємо, відбірковий турнір ЧС-2026 у європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року. За підсумками двох раундів команди змагатимуться за 16 путівок на мундіаль.