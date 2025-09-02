Воротар мадридського Реалу та національної збірної України Андрій Лунін отримав травму перед зустріччю своєї команди з Мальоркою, повідомляє AS.

Голкіпер був змушений повернутися з табору збірної до столиці Іспанії через біль у попереку. Неприємні відчуття з'явилися ще під час розминки перед матчем із Мальоркою. Оскільки повністю відновитись не вдалося, головний тренер українців Сергій Ребров дозволив Луніну продовжити лікування у клубі.

За даними видання, футболіст віддав перевагу не ризикуванню здоров'ям і сконцентрувався на підготовці до наступної гри. Очікується, що він буде в строю до поєдинку проти Реала Сосьєдад, наміченого на суботу, 13 вересня.

За час виступів у складі Реала Лунін провів 62 офіційні матчі, в яких пропустив 70 м'ячів і 22 рази зберігав ворота «сухими».