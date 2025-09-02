Відомі деталі пошкодження Луніна, через яке голкіпер покинув табір збірної України
Замість нього приїде Георгій Бущан
37 хвилин тому
Воротар мадридського Реалу та національної збірної України Андрій Лунін отримав травму перед зустріччю своєї команди з Мальоркою, повідомляє AS.
Голкіпер був змушений повернутися з табору збірної до столиці Іспанії через біль у попереку. Неприємні відчуття з'явилися ще під час розминки перед матчем із Мальоркою. Оскільки повністю відновитись не вдалося, головний тренер українців Сергій Ребров дозволив Луніну продовжити лікування у клубі.
За даними видання, футболіст віддав перевагу не ризикуванню здоров'ям і сконцентрувався на підготовці до наступної гри. Очікується, що він буде в строю до поєдинку проти Реала Сосьєдад, наміченого на суботу, 13 вересня.
За час виступів у складі Реала Лунін провів 62 офіційні матчі, в яких пропустив 70 м'ячів і 22 рази зберігав ворота «сухими».