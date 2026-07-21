Сергій Разумовський

Колумбійський вінгер Анхель Торрес більше не перебуває в розташуванні Динамо. За інформацією «ТаТоТаке», київський клуб ухвалив рішення розлучитися з футболістом через його непрофесійну поведінку та неналежне ставлення до роботи.

Як повідомляється, 26-річний легіонер не переконав головного тренера Ігоря Костюка не лише своїм рівнем гри, а й дисципліною в побуті та на тренуваннях. Саме поведінкові моменти стали ключовою причиною того, що він покинув тренувальний табір української команди та фактично вибув із подальших планів клубу.

Джерело стверджує, що Торрес неодноразово проявляв непрофесійність, а також регулярно опинявся в конфліктних ситуаціях. У Динамо, за даними джерела, звернули увагу на його зневажливе ставлення до партнерів по команді та не стали миритися з таким підходом до роботи. У підсумку клуб вирішив не затягувати ситуацію і відсторонив гравця від подальшого перебування в команді.

Попри те, що контракт колумбійця з киянами чинний до червня 2028 року, у футболці Динамо він, імовірно, більше не зіграє. Футболіст уже залишив розташування колективу, тож його подальша кар’єра в київському клубі, судячи з усього, завершена достроково.

Торрес приєднався до чемпіонату України у травні 2025 року, однак закріпитися в основному складі так і не зумів. За цей час він провів лише два матчі за першу команду Динамо.

У минулому сезоні вінгер виступав у Туреччині на правах оренди за Еюпспор. Там у нього була значно помітніша ігрова практика: за 12 матчів він забив два голи та віддав одну результативну передачу. Саме цей період виглядав найуспішнішим у його нещодавній кар’єрі, однак повторити такий рівень у Динамо він не зміг.

За оцінкою ринку, трансферна вартість Анхеля Торреса становить 250 тисяч євро. Водночас після нинішнього рішення київського клубу його майбутнє виглядає невизначеним, а подальший розвиток ситуації залежатиме від того, чи знайде він нову команду найближчим часом.

Нагадаємо, захисник Динамо зазнав травми коліна та буде прооперований.