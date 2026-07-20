ФІФА оновила рейтинг після ЧС-2026. Україна втратила позицію, Іспанія стала першою
Новим лідером рейтингу стали іспанці
близько 2 годин томуПідписатися в
ФІФА оприлюднила оновлений рейтинг національних збірних після завершення чемпіонату світу-2026. Переможець турніру, збірна Іспанії, піднялася на перше місце, випередивши Аргентину, яка втратила лідерство після поразки у фіналі.
Збірна України також змінила своє положення в рейтингу. Команда опустилася на одну сходинку й тепер посідає 33-тє місце, маючи 1549,29 бала. Синьо-жовтих випередив Кот-д'Івуар, який піднявся одразу на дві позиції та став 31-м. Вище за Україну залишилася й Республіка Корея, хоча азійська збірна втратила одразу сім місць.
Перша десятка рейтингу зазнала кількох змін. Лідером стала Іспанія, другою йде Аргентина, а трійку замикає Франція.
Найбільший прорив серед першої десятки здійснила збірна Мексики, яка піднялася одразу на чотири сходинки.
Топ-10 рейтингу ФІФА
1 (2). Іспанія – 1995,88
2 (1). Аргентина – 1970,37
3 (3). Франція – 1948,97
4 (4). Англія – 1922,83
5 (6). Бразилія – 1804,92
6 (7). Марокко – 1803,99
7 (5). Португалія – 1787,85
8 (9). Бельгія – 1778,36
9 (8). Нідерланди – 1775,54
10 (14). Мексика – 1754,30
…
33 (32). Україна – 1549,29
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