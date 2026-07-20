Павло Василенко

ФІФА оприлюднила оновлений рейтинг національних збірних після завершення чемпіонату світу-2026. Переможець турніру, збірна Іспанії, піднялася на перше місце, випередивши Аргентину, яка втратила лідерство після поразки у фіналі.

Збірна України також змінила своє положення в рейтингу. Команда опустилася на одну сходинку й тепер посідає 33-тє місце, маючи 1549,29 бала. Синьо-жовтих випередив Кот-д'Івуар, який піднявся одразу на дві позиції та став 31-м. Вище за Україну залишилася й Республіка Корея, хоча азійська збірна втратила одразу сім місць.

Перша десятка рейтингу зазнала кількох змін. Лідером стала Іспанія, другою йде Аргентина, а трійку замикає Франція.

Найбільший прорив серед першої десятки здійснила збірна Мексики, яка піднялася одразу на чотири сходинки.

Топ-10 рейтингу ФІФА

1 (2). Іспанія – 1995,88

2 (1). Аргентина – 1970,37

3 (3). Франція – 1948,97

4 (4). Англія – 1922,83

5 (6). Бразилія – 1804,92

6 (7). Марокко – 1803,99

7 (5). Португалія – 1787,85

8 (9). Бельгія – 1778,36

9 (8). Нідерланди – 1775,54

10 (14). Мексика – 1754,30

…

33 (32). Україна – 1549,29