Денис Сєдашов

Лівий захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко отримав важку травму коліна та потребує хірургічного втручання. Слова наводить пресслужба Динамо.

24-річний футболіст травмувався у своєму першому ж матчі нового сезону — у матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи проти румунської Університаті Клуж, де вийшов на заміну. Точні терміни відновлення гравця стануть відомі лише після проведення операції.

У минулому сезоні Вівчаренко був основним лівим захисником киян, віддавши 4 асисти у 29 поєдинках у всіх турнірах.

Перший поєдинок завершився внічию з рахунком 0:0.

Матч Університатя – Динамо розпочнеться о 20:30 за київським часом.