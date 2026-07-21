Захисник Динамо зазнав травми коліна та буде прооперований
Біло-сині втратили Костянтина Вівчаренка
близько 1 години томуПідписатися в
Лівий захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко отримав важку травму коліна та потребує хірургічного втручання. Слова наводить пресслужба Динамо.
24-річний футболіст травмувався у своєму першому ж матчі нового сезону — у матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи проти румунської Університаті Клуж, де вийшов на заміну. Точні терміни відновлення гравця стануть відомі лише після проведення операції.
У минулому сезоні Вівчаренко був основним лівим захисником киян, віддавши 4 асисти у 29 поєдинках у всіх турнірах.
Перший поєдинок завершився внічию з рахунком 0:0.
Матч Університатя – Динамо розпочнеться о 20:30 за київським часом.