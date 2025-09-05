Ексгравець збірної України Євген Левченко в інтерв'ю XSPORT висловився про роботу Сергія Реброва на чолі синьо-жовтих.

Реброва прибрати ти можеш, але я не бачу всередині України та за її межами тренера, якому б вдалося в стислий відрізок повністю поміняти гру. Або довірити молодим тренерам в системі УАФ. Дати їм повний карт-бланш, заплющити очі на результат і працювати над побудовою гри. Так само важливо, як гравці зі статусом сприйматимуть цього тренера. Авторитарний стиль управління командою не працюватиме з молодшим поколінням. На це також потрібно зважати.

Тренер збірної насамперед повинен бути і психологом, і менеджером, і батьком, і близьким другом, щоб досягти результату. Людина повинна розуміти, як мислить футболіст, зчитувати його настрій, - пояснив Левченко.