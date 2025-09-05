Верес орендував гравця збірної України
Футболіст змінив клубну прописку
12 хвилин тому
Фото - ФК Полісся
Рівненський Верес офіційно оголосив про перехід 21-річного захисника Сергія Корнійчука.
Гравець перебрався до Вереса з житомирського Полісся на правах оренди до кінця сезону 2025/26.
За житомирську команду Корнійчук виступав протягом одного року, зігравши за «вовків» лише три матчів.
Наразі Сергій знаходиться разом зі збірною України U-21 у місті Друскінінкай, де національна команда провела поєдинок проти Литви (4:0) у відборі відбору Євро-2027, а Корнійчук забив один з голів.
Наразі Верес займає 13-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши три очки в чотирьох матчах.
Поділитись