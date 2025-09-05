Павло Василенко

Рівненський Верес офіційно оголосив про перехід 21-річного захисника Сергія Корнійчука.

Гравець перебрався до Вереса з житомирського Полісся на правах оренди до кінця сезону 2025/26.

За житомирську команду Корнійчук виступав протягом одного року, зігравши за «вовків» лише три матчів.

Наразі Сергій знаходиться разом зі збірною України U-21 у місті Друскінінкай, де національна команда провела поєдинок проти Литви (4:0) у відборі відбору Євро-2027, а Корнійчук забив один з голів.

Наразі Верес займає 13-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши три очки в чотирьох матчах.