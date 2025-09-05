Павло Василенко

5 вересня на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав» у польському Вроцлаві пройшов поєдинок відбору на ЧС-2026, у якому збірна України зустрілася з Францією. Матч завершився поразкою синьо-жовтих з рахунком 0:2.

На 10-й хвилині Мікаель Олісе відгукнувся на ідеальну передачу та не менш бездоганно пробив низом під праву стійку. Воротар не мав, що протиставити такому удару.

У другому таймі збірна України мала декілька шансів відігратися, але свої моменти не використала. Натомість, французи забили вдруге – на 82-й хвилині Кіліан Мбаппе відправив м'яч у нижній правий кут воріт.

9 вересня о 19:00 за Києвом українська збірна зіграє в Баку проти азербайджанців.

Відбір ЧС-2026

Група D

Україна – Франція – 0:2

Голи: Олісе, 10, Мбаппе, 82.