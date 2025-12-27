Сергій Разумовський

Захисник Евертона Віталій Миколенко провів ювілейний матч в англійській Прем’єр-лізі у складі ліверпульського клубу. Поєдинок 18-го туру проти Бернлі став для українця 125-м виступом за «ірисок» у чемпіонаті Англії.

Миколенко приєднався до Евертона на початку 2022 року, перейшовши з київського Динамо. Сума трансферу, за наявною інформацією, становила 23,5 млн євро. За попередні 124 матчі в АПЛ 26-річний українець записав на свій рахунок чотири голи та дві результативні передачі.

Щоправда, ювілейна гра не принесла команді перемоги: матч із Бернлі завершився нульовою нічиєю. Сам Миколенко отримав хорошу оцінку за виступ і двічі торкався м’яча у штрафному майданчику суперника, однак навіть за активної участі в атаках не зміг допомогти Евертону дотиснути одного з аутсайдерів ліги.

Раніше повідомлялося, що Миколенко цікавий турецькому клубу.