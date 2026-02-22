Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк підбив підсумки матчу 17 туру УПЛ проти ЛНЗ (0:2). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Перший тайм - абсолютно рівна гра, поки не трапилася одна помилка на ауті. Домовлялися, розмовляли, що, як, до чого - і пропустили гол. А коли від такої команди пропускаєш – дуже важко. ЛНЗ - це команда, яка фізично дуже добре готова, захищається дуже добре.

В другому знову прикра помилка, 0:2. Вони закрилися, і нам важко було вскрити. Після таких помилок важко було повернутися в гру. Відверто кажучи, в нас особливих шансів не було, тому що ЛНЗ закрився.

Вони в простий футбол грають, який дає результат, от і все. Вони фізично дуже сильно готові. Єдине, в чому ми програли, особливо ключові моменти - це в єдиноборствах. Оце найголовніше в футболі, - сказав Нагорняк.