У поєдинку 12 туру чемпіонату України Епіцентр на своєму полі поступився Оболоні з рахунком 1:2.

Головний тренер команди Сергій Нагорняк поділився враженнями після поразки та відзначив ключову проблему, яка завадила його підопічним досягти потрібного результату.

«Індивідуальні помилки знову до нас повернулися. Одні і ті самі люди помиляються чомусь… З 0:2 починати… Хлопці – молодці, що не зупинились, намагались вирівняти ситуацію. У 2-му таймі створили достатньо моментів, щоб не програти, але, на жаль, програли.

Є клас футболіста. В одного 2-3 момента, а в іншого купа моментів було. Класу не вистачає. Давайте вже говорити відверто. 2-й тайм сиділи на тій половині, здається, вони навіть до воріт не підійшли. Я їх розумію, відстоювали свій результат. Скільки було нереалізації – в мене ще такого не було. 6 ігор вдома – 0 очок. Ні в тренерській, ні в футбольній кар'єрі в мене такого не було», - визнав тренер в ефірі УПЛ ТБ.