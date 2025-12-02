Павло Василенко

Футболісти Ніцци Жеремі Бога та Терем Моффі розпочали судові процедури після того, як, за даними французьких ЗМІ, стали жертвами жорстокого нападу з боку власних уболівальників після повернення з переможного матчу проти Лор'яна (3:1).

Інцидент стався у неділю ввечері перед тренувальним центром клубу, де близько 400 розлючених фанатів заблокували автобус із гравцями та тренерським штабом, створивши атмосферу повного хаосу.

Бога та Моффі нібито зазнали ударів кулаками і ногами, а також стали об’єктами расистських образ і плювків. Деякі з нападів були спрямовані у геніталії, внаслідок чого Бога отримав п’ять днів лікарняного, а Моффі відновлюватиметься щонайменше до наступного тижня.

За повідомленнями, голкіпер Єванн Діуф допоміг Моффі уникнути подальшої розправи та сховав його всередині клубних приміщень.

Попри попередження про можливу агресивну зустріч уболівальників, команда все ж повернулася на базу. Напруга зросла, коли двоє фанатських представників зайшли до автобуса, аби висловити своє невдоволення, після чого в натовпі також було здійснено напад на спортивного директора Флоріана Моріса.